Правый защитник Жоау Мариу перешел из Порту в Ювентус.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Жоау Мариу – до лета 2030 года. Как информирует официальный сайт Порту, туринский клуб заплатил "драконам" 12 млн евро. Также Порту сможет рассчитывать на 10% от будущей перепродажи игрока.

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В обратном направлении перешел Альберту Кошта. Он обошелся Порту в 15 млн евро + 1 млн евро в виде бонусов.

Жоау Мариу провел в структуре Порту 17 лет. Он выиграл с клубом два чемпионата Португалии, четыре Кубка страны, три Суперкубка и один Кубок лиги.

В Ювентусе Жоау Мариу будет играть под 25-м номером.