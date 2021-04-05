Дальнейшее пребывание форварда Альваро Мораты в Турине под вопросом. Права на него до сих пор принадлежат мадридскому Атлетико.

"Старая синьора" не будет продлевать аренду 28-летнего испанца, утверждает Sports Finding.

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Мората летом, скорее всего, вернется в Мадрид. Юве не готов выложить 10 млн евро за продление действия арендного соглашения с Атлетико. Руководство туринцев стремится сэкономить на фоне финансовых проблем, спровоцированных пандемией коронавируса. "Бьянконери" надеются в ближайшее трансферное окно заманить на Апеннины Серхио Агуэро. Аргентинец получит статус свободного агента по завершению сезона.

К слову, в кампании 2020/21 Альваро Мората провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 результативных передач.

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