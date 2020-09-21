Испанский нападающий должен заменить Гонсало Игуаина, который недавно покинул Юве. "Старая синьора" рассчитывает взять Морату в платную аренду, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По информации издания, Атлетико гарантированно получит 10 млн евро и еще 2 млн предусмотрены бонусами. Кроме того, Ювентус сможет выкупить контрак Мораты за 45 млн евро. "Матрасники" вместо Альваро подпишут Луиса Суареса, который уже договорился об уходе из Барселоны.

Напомним, Альваро уже выступал за Ювентус с 2014 по 2016 год. За это время испанец провел в составе туринцев 93 матча, в которых забил 27 голов и отдал 18 голевых передач. В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил за Атлетико 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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