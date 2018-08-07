Ювентус приблизил 2 хитовых трансфера, а Роналду уже забивает и наслаждается с девушкой

Ювентус не почивает на лаврах после приобретения Криштиану Роналду. Туринский клуб уже практически согласовал несколько трансферов на следующий год.

Кришти забил первый гол за Юве. Правда пока только в двусторонке на тренировке команды. В воскресенье, 5 августа, туринцы активно работали, ведь в понедельник получили выходной перед двухразовыми занятиями, намеченными на вторник. А уже 8 августа с командой воссоединятся игравшие на Международном кубке чемпионов в США.

Роналду начал отрабатывать свою зарплату не только на маркетинговом поле. Португалец сыграл в команде с Дибалой, Бонуччи, Дугласом Костой, Бентанкуром, Куадрадо и игроками "Старой Синьоры" из U-23 против дубля, отметившись своеобразным дебютным взятием ворот. Хейтеры 33-летнего бомбардира будут смеяться, но случилось это с пенальти.

Роналду уже установил фантастический рекорд в Ювентусе – сам клуб не ожидал такого

В то же время КР7 помог отличиться Дибале, сыгравшему на добивании после его удара. Еще один гол на счету Куадрадо.

Криш также весело проводит время со своей невестой Джорджиной Родригес. "Хороший вечер с моей любовью", – написала испанская модель на итальянском языке. Девушка перебралась в Турин, о чем свидетельствует ее статус в Твиттере, но наслаждается Италией также в соседнем Милане, где в ее распоряжении модные магазинчики от Версаче.

Buona sera con il mio amore.. pic.twitter.com/6JLFz5xQ8f — Georgina Rodríguez (@georginajacaa) 5 серпня 2018 р.

Между тем Ювентус уже неплохо скупился на лето 2019-го, по информации Tuttosport. Если во время нынешнего трансферного окна команда приобрела португальцев Роналду и Канселу, вернула итальянского центрбека Бонуччи, а также подписала Джана, Спинаццолу и Перина, то следующие июнь-июль будут не менее продуктивными. Исполнительный директор чемпионов Италии Джузеппе Маротта действовал на опережение. Кроме текущей трансферной работы, туринцы искали усиление на сезон 2019/20. И нашли.

Эффект КР7 – так итальянское издание называет актуальную стратегию Юве. Переход португальца стоил немалых ресурсов, поэтому клуб вынужден был распределить средства на будущее. Новые инвестиции должны привести в команду 2-х звезд и одного таланта. Благодаря переговорам с Фиорентиной об аренде (с правом выкупа и контрвыкупа для обеих сторон) в ряды "фиалок" одного из самых дорогих хорватов в истории Марко Пьяцы удалось выбить себе другой хитовый трансфер.

Федерико Кьеза набирает авторитета в чемпионате Италии с каждым годом и уже готов сделать следующий шаг. В свои 20 полузащитник сборной Италии стоит 45 миллионов евро (версия Трансфермаркт), имеет за плечами 63 матча в Серии А, в которых забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Показатели правого вингера (может сыграть и слева) растут с каждым сезоном. Трансфер Пьяцы (сделка почти закрыта) помог Ювентусу наладить отношения с Фиорентиной, которые были не самыми лучшими. И теперь туринцы получили "право первой ночи" на покупку сына знаменитого Энрико Кьезы, который вполне может превзойти отца.

Другой хит от Маротты – 23-летний Адриен Рабьо. Полузащитник ПСЖ, который неожиданно не попал в заявку Франции на ЧМ-2018, вел переговоры с Барселоной, но вследствие тяжелых торгов с парижанами каталонцы подписали Артуро Видаля, а французский опорник в итоге склонился к варианту с Турином. Это большой успех Ювентуса, ведь Рабьо, которого оценивают в 50 млн евро, достанется ему бесплатно.

Воспитанник Палермо Антонина Ла Гумина – работа на еще большую перспективу. Итальянский нападающий перешел в 9 миллионов евро в Эмполи (самый дорогой трансфер в истории тосканцев!), поэтому должен приобрести больший опыт в Серии А. В прошлом сезоне 22-летний центрфорвард забил 11 голов в 33 матчах, но это был второй дивизион. Если Ла Гумина подтвердит свои амбиции уровнем выше, Ювентус воспользуется полученным правом приоритетного выкупа.