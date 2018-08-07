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Ювентус приблизил 2 хитовых трансфера, а Роналду уже забивает и наслаждается с девушкой

6 августа 23:59 122 Читати українською
Ювентус приблизил 2 хитовых трансфера, а Роналду уже забивает и наслаждается с девушкой
Роналду забил первый гол за Ювентус – пока в двусторонке
Тарас Котив Тарас Котив

Ювентус не почивает на лаврах после приобретения Криштиану Роналду. Туринский клуб уже практически согласовал несколько трансферов на следующий год.

Кришти забил первый гол за Юве. Правда пока только в двусторонке на тренировке команды. В воскресенье, 5 августа, туринцы активно работали, ведь в понедельник получили выходной перед двухразовыми занятиями, намеченными на вторник. А уже 8 августа с командой воссоединятся игравшие на Международном кубке чемпионов в США.

Роналду начал отрабатывать свою зарплату не только на маркетинговом поле. Португалец сыграл в команде с Дибалой, Бонуччи, Дугласом Костой, Бентанкуром, Куадрадо и игроками "Старой Синьоры" из U-23 против дубля, отметившись своеобразным дебютным взятием ворот. Хейтеры 33-летнего бомбардира будут смеяться, но случилось это с пенальти.

Роналду уже установил фантастический рекорд в Ювентусе – сам клуб не ожидал такого

В то же время КР7 помог отличиться Дибале, сыгравшему на добивании после его удара. Еще один гол на счету Куадрадо.

Криш также весело проводит время со своей невестой Джорджиной Родригес. "Хороший вечер с моей любовью", – написала испанская модель на итальянском языке. Девушка перебралась в Турин, о чем свидетельствует ее статус в Твиттере, но наслаждается Италией также в соседнем Милане, где в ее распоряжении модные магазинчики от Версаче.

Между тем Ювентус уже неплохо скупился на лето 2019-го, по информации Tuttosport. Если во время нынешнего трансферного окна команда приобрела португальцев Роналду и Канселу, вернула итальянского центрбека Бонуччи, а также подписала Джана, Спинаццолу и Перина, то следующие июнь-июль будут не менее продуктивными. Исполнительный директор чемпионов Италии Джузеппе Маротта действовал на опережение. Кроме текущей трансферной работы, туринцы искали усиление на сезон 2019/20. И нашли.

Эффект КР7 – так итальянское издание называет актуальную стратегию Юве. Переход португальца стоил немалых ресурсов, поэтому клуб вынужден был распределить средства на будущее. Новые инвестиции должны привести в команду 2-х звезд и одного таланта. Благодаря переговорам с Фиорентиной об аренде (с правом выкупа и контрвыкупа для обеих сторон) в ряды "фиалок" одного из самых дорогих хорватов в истории Марко Пьяцы удалось выбить себе другой хитовый трансфер.

Федерико Кьеза набирает авторитета в чемпионате Италии с каждым годом и уже готов сделать следующий шаг. В свои 20 полузащитник сборной Италии стоит 45 миллионов евро (версия Трансфермаркт), имеет за плечами 63 матча в Серии А, в которых забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Показатели правого вингера (может сыграть и слева) растут с каждым сезоном. Трансфер Пьяцы (сделка почти закрыта) помог Ювентусу наладить отношения с Фиорентиной, которые были не самыми лучшими. И теперь туринцы получили "право первой ночи" на покупку сына знаменитого Энрико Кьезы, который вполне может превзойти отца.

Другой хит от Маротты – 23-летний Адриен Рабьо. Полузащитник ПСЖ, который неожиданно не попал в заявку Франции на ЧМ-2018, вел переговоры с Барселоной, но вследствие тяжелых торгов с парижанами каталонцы подписали Артуро Видаля, а французский опорник в итоге склонился к варианту с Турином. Это большой успех Ювентуса, ведь Рабьо, которого оценивают в 50 млн евро, достанется ему бесплатно.

Воспитанник Палермо Антонина Ла Гумина – работа на еще большую перспективу. Итальянский нападающий перешел в 9 миллионов евро в Эмполи (самый дорогой трансфер в истории тосканцев!), поэтому должен приобрести больший опыт в Серии А. В прошлом сезоне 22-летний центрфорвард забил 11 голов в 33 матчах, но это был второй дивизион. Если Ла Гумина подтвердит свои амбиции уровнем выше, Ювентус воспользуется полученным правом приоритетного выкупа.

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