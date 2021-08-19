Ювентус определился и с дополнительным комплектом экипировки на сезон 2021/22.

Ювентус в сотрудничестве с Adidas разработал новый комплект третьей формы команды на сезон 2021/22 в своем Instagram.

"Это неуважение ко мне", – Роналду нарушил тишину на фоне слухов об уходе из Ювентуса

Форма выполнена преимущественно в желтом цвете, а на груди размещена фигура в сине-белых цветах. Отметим, что главным лицом видеоролике стал Уэстон Маккени – недавно распространились слухи о его возможном уходе из Турина.

К слову, Ювентус начнет новый сезон Серии А поединком против Удинезе. Матч запланирован на 22 августа, начало встречи в 19:30.

"Англія ніколи не мала гравця, схожого на мене": Пірло – про Ювентус, Євро-2020, Гвардіолу і нові тренерські виклики