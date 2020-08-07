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Ювентус презентовал новую выездную форму

16:41 - Читати українською
Ювентус презентовал новую выездную форму
Ювентус презентовал форму / официальный сайт клуба

Чемпион Италии обнародовал комплект выездного экипировки на сезон 2020/21.

Гостевой комплект формы Юве выполнен в темно-синем цвете. В отличие от основной формы, резервный вариант имеет белые полоски только на рукавах и плечах, а не на всей футболке. Техническим спонсором клуба остается компания Adidas.

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Цена новой формы в официальном интернет-магазине клуба стартует от 90 евро.

Заметим, уже сегодня, 7 августа, "Старая синьора" проведет поединок 1/8 финала ЛЧ против Лиона. Начало игры – в 22:00 по Киеву.

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Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Футбольная форма
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