Ювентус презентовал гламурный комплект формы на сезон 2019/20

Туринский Ювентус определился с третьим вариантом игровой формы в новом сезоне.

"Старая синьора" опубликовали фотографии в новой экипировке в официальном твиттере клуба.

Ювентус презентовал необычную форму с яркими элементами на футболке

Форма выполнена в голубых тонах: футболка, шорты и гетры. Кроме того, комплект полностью изготовлен из переработанного полиэстера. Подготовил этот вариант амуниции немецкий производитель Adidas.

К слову, этот комплект формы будет третьим вариантом в сезоне 2019/20. Основной будет бело-черная форма, но без традиционных вертикальных полос.

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Il nostro nuovo @adidasfootball 3rd kit 19/20 è disponibile ora ️ https://t.co/4tbQUNSC5d pic.twitter.com/GstlUrok2R — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2019