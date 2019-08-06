Ювентус презентовал гламурный комплект формы на сезон 2019/20

Туринский Ювентус определился с третьим вариантом игровой формы в новом сезоне.
"Старая синьора" опубликовали фотографии в новой экипировке в официальном твиттере клуба.
Ювентус презентовал необычную форму с яркими элементами на футболке
Форма выполнена в голубых тонах: футболка, шорты и гетры. Кроме того, комплект полностью изготовлен из переработанного полиэстера. Подготовил этот вариант амуниции немецкий производитель Adidas.
К слову, этот комплект формы будет третьим вариантом в сезоне 2019/20. Основной будет бело-черная форма, но без традиционных вертикальных полос.