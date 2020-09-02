Артур Мело будет выступать за Ювентус под 5 номером, сообщает официальный Твиттер туринцев. Бразилец уже представлен общественности и успел прокомментировать свой трансфер.

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"Это очень важный день для меня и моей семьи – я хочу всех поблагодарить. Спасибо менеджерам Ювентуса, которые меня приняли хорошо. Я очень счастлив быть здесь, это настоящий привилегий. У меня будет возможность играть с крупными игроками в отличной команде. Игра с Криштиану Роналду – это воплощение моей мечты.

Ювентус сосредоточился на мне, для меня это большая честь, и я постараюсь выполнить все взятые на себя обязательства. Итальянский футбол сложный, его величие известно во всем мире. Этот сезон будет сложным, со множеством сражений до последнего. Ювентус – чрезвычайная команда и нам уже не терпится начать. Лига чемпионов? Безусловно, это часть чрезвычайно амбициозного проекта. Это был бы важный титул, и мы все будем работать вместе, чтобы выиграть этот трофей", – сказал Артур на первой пресс–конференции.

Напомним, за Барселону Артур Мело выступал с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей за каталонцев во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 ассиста. В кампании 2020/21 он будет защищать цвета туринского Ювентуса.

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