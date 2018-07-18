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Ювентус представил форму из уникального материала

12:52 144 Читати українською
Ювентус представил форму из уникального материала
Ювентус представил новую форму / фото ФК Ювентус

Туринский Ювентус представил третий комплект формы из переработанного океанского пластика.

"Старая синьора" представила новый комлект формы, который изготовлен из переработанного пластика, который достали из океана, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Основной материал формы – 100% переработанный полиэстер.

Пошивом занималась компания Parley for the Oceans, которая специализируется на сборе пластикового мусора в морях и океанах. Мусор проходит переработку и из него изготавливают одежду.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Футбольная форма
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