Ювентус представил форму из уникального материала

Туринский Ювентус представил третий комплект формы из переработанного океанского пластика.

"Старая синьора" представила новый комлект формы, который изготовлен из переработанного пластика, который достали из океана, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Основной материал формы – 100% переработанный полиэстер.

Пошивом занималась компания Parley for the Oceans, которая специализируется на сборе пластикового мусора в морях и океанах. Мусор проходит переработку и из него изготавливают одежду.

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