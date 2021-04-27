Ювентус предложил Рабьо Барселоне
18:44 - Читати українською
Хавбек Юве Адриен Рабьо может летом сменить клуб.
Ювентус послал запрос Барселоне с предложением приобрести Адриена Рабьо, сообщает Calciomercato.
Манчестер Юнайтед предложил Ювентусу неожиданный обмен звездами
Аналогичную инициативу туринцы предложили Эвертону. Ранее СМИ отмечали, что оба этих клуба следили за прогрессом 26-летнего француза. Действующий контракт Адриена с Ювентусом рассчитан до лета 2023-го.
В нынешнем сезоне Серии А Рабьо провел 29 поединков, в которых отметился двумя голами.
Гонка хромых в Испании, Гвардиола отсалютовал Кройфу, тревожное молчание Роналду – обзор уикенда
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter