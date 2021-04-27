Ювентус послал запрос Барселоне с предложением приобрести Адриена Рабьо, сообщает Calciomercato.

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Аналогичную инициативу туринцы предложили Эвертону. Ранее СМИ отмечали, что оба этих клуба следили за прогрессом 26-летнего француза. Действующий контракт Адриена с Ювентусом рассчитан до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне Серии А Рабьо провел 29 поединков, в которых отметился двумя голами.

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