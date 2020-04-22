Ювентус предложил Буффону продлить контракт – Джиджи уже дал ответ

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру еще на год.

Буффон стал легендой Ювентуса, а в прошлом сезоне решил попробовать себя в ПСЖ. Грандиозного успеха командировка во Францию ​​не принесла, потому Джиджи летом 2019-го вернулся в Юве, подписав контракт с очень скромной зарплатой в полтора миллиона евро. Буффон в текущем сезоне подменял основного вратаря Войцеха Щенсны.

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А теперь голкипер может переподписать этот контракт еще на год, чтобы установить очередной рекорд, сыграв 26 сезонов в Серии А и опередив таким образом Франческо Тотти и Паоло Мальдини.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли уже предложил Буффону продолжить сотрудничество, а 42-летний вратарь ответил согласием, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Мы хотим, чтобы ты остался с нами", – сказал Аньелли.

"Если вы уверены, что это правильное решение – я готов продолжить", – ответил Буффон.

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