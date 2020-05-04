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Ювентус предложил Барселоне Де Шильо – каталонцы хотели других фулбеков "Старой синьоры"

17:22 21 Читати українською
Ювентус предложил Барселоне Де Шильо – каталонцы хотели других фулбеков "Старой синьоры"
Маттия Де Шильо / LaPresse

Защитник туринского Ювентуса Маттия Де Шильо следующий сезон может начать в составе испанской Барселоны.

"Старая синьора" предложила каталонцами рассмотреть вариант с покупкой или обменом флангового защитника, сообщает Mundo Deportivo.

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Де Шильо не входит в планы наставника туринцев Маурицио Сарри, поэтому может покинуть Юве. Спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи ранее подтвердил, что контактирует с Барсой относительно возможных трансферов. "Блаугранас" интересовались Данило и Хуаном Куадрадо, которые также могут сыграть на правом фланге. Однако, Ювентус не намерен прощаться с ними.

В нынешнем сезоне Маттия Де Шильо провел лишь 12 матчей во всех турнирах. Два года назад туринцы приобрели его у Милана за 12 млн евро.

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