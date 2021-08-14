Ювентус готовит новый контракт для Дибалы до 2025 года, информирует La Gazzetta dello Sport. Базовая зарплата аргентинца составит 8-8,5 млн евро в год, а потенциальные бонусы могут увеличить сумму до 10 млн.

Стороны должны встретиться для переговоров в этот уик-энд. Однако Дибала не соглашается на условия "бьянконери". Представители Пауло будут требовать контракт до 2026 года и увеличение базовой зарплаты до 10 млн без учета бонусов.

Дибала выступает за Ювентус с 2015-го. Действующий контракт аргентинца истекает на следующее лето. Массимилиано Аллегри видит Пауло центральной фигурой в проекте и поставил перед клубом условие переподписать его.

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