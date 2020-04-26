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Ювентус поздравил Заварова с днем рождения

17:25 53 Читати українською
Ювентус поздравил Заварова с днем рождения
Александр Заваров / фото из соцсетей

Туринский Ювентус не забывает о важных датах в жизни своих бывших игроков.

Сегодня легендарный украинский футболист Александр Заваров отмечает свой 59-й день рождения. Пресс-служба туринского Ювентуса поздравила украинца с этим событием, разместив соответствующий пост в официальном твиттере клуба.

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К слову, Заваров перебрался в гранд Серии А в 1998 году и сыграл за "старую синьору" два сезона. За этот период футболист провел 60 матчей, в которых забил 7 голов, а также завоевал два трофея – Кубок УЕФА и Кубок Италии.

Напомним, Александр сделал себе имя, выступая за киевское Динамо. После Ювентуса Заваров еще 8 сезонов провел в чемпионате Франции (Нанси, Сен-Дизье), где и завершил карьеру.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Александр Заваров
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