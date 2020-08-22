Ювентус поздравил Севилью с победой над Интером в финале Лиги Европы

Туринцы поздравили испанскую Севилью с очередным триумфом в Лиге Европы, опубликовав соответствующий пост в своем Твиттере.

Севилья – Интер – видео голов

К слову, Интер в этом финале возглавлял бывший игрок и экс-тренер туринцев Антонио Конте. Он играл за Ювентус в 1991-2004 годах, а возглавлял команду с 2011 по 2014.

Отметим, что Ювентус вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от французского Лиона. Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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