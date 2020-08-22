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ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Ювентус поздравил Севилью с победой над Интером в финале Лиги Европы

06:30 - Читати українською
Ювентус поздравил Севилью с победой над Интером в финале Лиги Европы
Серхио Регилон плачет от счастья / Твиттер Лиги Европы

Ювентус вслед за другими клубами отреагировал на триумф Севильи.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

Туринцы поздравили испанскую Севилью с очередным триумфом в Лиге Европы, опубликовав соответствующий пост в своем Твиттере.

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К слову, Интер в этом финале возглавлял бывший игрок и экс-тренер туринцев Антонио Конте. Он играл за Ювентус в 1991-2004 годах, а возглавлял команду с 2011 по 2014.

Отметим, что Ювентус вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от французского Лиона. Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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Ювентус Ювентус Севилья Севилья Лига Европы Антонио Антонио Конте Севилья - Интер
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