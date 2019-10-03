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Ювентус потерпел фиаско при попытке подписать сенсацию Лиги чемпионов

06:00 303 Читати українською
Ювентус потерпел фиаско при попытке подписать сенсацию Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд / Фото РБ Зальцбург

Форвард РБ Зальцбург Эрлинг Холанд неожиданно заявил, что мог оказаться в Ювентусе.

"Я подумал, что слишком рано переходить в другой клуб. В Зальцбурге все идеально для меня, здесь больше возможностей получать стабильную игровую практику", – цитирует Холанд Calciomercato.

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Напомним, 19-летний нападающий шокировал футбольную Европу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Генка (6:2), став самым молодым игроком турнира, который оформил хет-трик.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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