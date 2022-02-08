Ювентус потерял Кьеллини на начало плей-офф Лиги чемпионов
Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини продолжает страдать от многочисленных травм.
Обследование выявило у капитана туринцев повреждение голени, сообщает официальный сайт клуба.
Бонуччи вернулся в общую группу Ювентуса в преддверии матчей Лиги чемпионов
Восстановление будет длиться не менее 3 недель. Кьеллини точно пропустит несколько туров чемпионата Италии, полуфинал Кубка и первый поединок против Вильярреала в рамках 1/8 финала ЛЧ. Испанцы будут принимать Ювентус 22 февраля, а ответный матч в Турине запланирован на 16 марта – возможно, тогда Кьеллини уже будет готов.
Добавим, что в текущем сезоне 37-летний защитник провел 16 матчей, результативными действиями не отличался.
4 очевидных фаворита, Месси, Роналду и Яремчук – аутсайдеры: оценка пар 1/8 финала Лиги чемпионов