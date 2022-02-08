Обследование выявило у капитана туринцев повреждение голени, сообщает официальный сайт клуба.

Бонуччи вернулся в общую группу Ювентуса в преддверии матчей Лиги чемпионов

Восстановление будет длиться не менее 3 недель. Кьеллини точно пропустит несколько туров чемпионата Италии, полуфинал Кубка и первый поединок против Вильярреала в рамках 1/8 финала ЛЧ. Испанцы будут принимать Ювентус 22 февраля, а ответный матч в Турине запланирован на 16 марта – возможно, тогда Кьеллини уже будет готов.

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Добавим, что в текущем сезоне 37-летний защитник провел 16 матчей, результативными действиями не отличался.

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