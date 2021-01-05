Ювентус потерял еще одного игрока из-за коронавируса
20:24 - Читати українською
Пандемия свирепствует в лагере действующего чемпиона Италии.
Хавбек Ювентуса Хуан Куадрадо сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт туринского клуба.
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32-летнего колумбийца сразу изолировали, симптомов у футболиста нет. Ранее коронавирусом заразился защитник Юве Алекс Сандро. Клуб проведет повторное тестирование всех игроков перед матчем с Миланом, который запланирован на 6 января.
После 15-ти туров Серии А Ювентус расположился на 5-й строчке, отставая от Милана на 10 очков.
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