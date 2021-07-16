Бразильский хавбек получил травму и будет прооперирован. Об этом журналист Тимоти Ормеццано написал в своем твиттере.

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Накануне Артур пропустил обе тренировки "Старой синьоры" из-за травмы колена. Эта проблема возникла у латиноамериканца еще в феврале, и теперь придется лечь под нож хирурга. Ориентировочные сроки восстановления Артура – 2 месяца. В свою очередь 1-й тур итальянского первенства состоится уже 21 августа.

К слову, в сезоне 2020/21 Артур провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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