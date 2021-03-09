Ювентус – Порту: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус принимает Порту. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Ювентус – Порту начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Первый поединок в Португалии завершился победой "драконов" со счетом 2:1.
Ювентус – Порту: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Демираль, Алекс Сандро – Кьеза, Артур, Рабьо, Рэмзи – Мората, Роналду.
Порту: Марчесин – Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси – Урибе, Оливейра, Корона, Отавіио – Марега, Тареми.
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