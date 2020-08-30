Форвард Эвертона Мойзе Кин может в ближайшее время покинуть Туманный Альбион.

Новоиспеченный наставник туринцев Андреа Пирло требует у руководства Юве вернуть Мойзе Кина в лагерь действующего чемпиона Италии, сообщает Juvefc.com.

Кавани отказался перейти в Ювентус – трансфер сорвал другой гранд

За 20-летнего нападающего Ювентус может отдать Эвертону хавбека Аарона Рэмзи. "Ириски" не в восторге от такого обмена, ведь они не могут позволить себе выплачивать высокую зарплату валлийца.

Напомним, только летом 2019-го Эвертон приобрел Мойзе у Юве за 28 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ Кин провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо