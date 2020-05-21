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Ювентус получил результаты тестирования игроков на коронавирус

19:17 7 Читати українською
Ювентус получил результаты тестирования игроков на коронавирус
Пауло Дибала и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

В Турине провели массовое тестирование футболистов "Старой Синьоры".

Игроки Ювентуса сдали анализы на наличие коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Роналду прибыл на базу Ювентуса – португалец впервые будет тренироваться с командой после карантина

По результатам тестирования все футболисты туринского клуба здоровы. Это позволит команде в ближайшее время начать полноценные тренировки. Сейчас игроки занимаются на базе клуба небольшими группами.

По предварительной информации, Серия А намерена восстановить розыгрыш чемпионата с 20 июня.

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Ювентус Ювентус Италия коронавирус
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