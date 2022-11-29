49-летний Маурицио Сканавино назначен генеральным директором Ювентуса, сообщает официальный сайт клуба.

Накануне весь совет директоров "Старой синьоры" ушел в отставку из-за обвинений прокуратуры в представлении ложной отчетности. Среди тех, кто покинул свои должности, оказались Андреа Аньелли и Павел Недвед – президент и вице-президент Ювентуса соответственно.

Землетрясение в Ювентусе: совет директоров с Аньелли и Недведом уходит в отставку

Новоназначенный Маурицио Сканавино имеет диплом инженера телекоммуникаций Туринского университета. Раньше работал в различных сферах – консалтинге, издательстве La Stampa, разработке цифровых технологий и автомобильной промышленности. В частности, в 2004 году присоединился к Fiat Group, где участвовал в перезапуске деятельности компании и отвечал за маркетинг и продвижение брендов Fiat, Alfa Romeo и Lancia.

До последнего времени новый гендир Ювентуса занимал должность главного исполнительного директора и генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.

Напомним, команда Массимилиано Аллегри занимает 3 место в чемпионате Италии, отставая от Наполи на 10 очков.