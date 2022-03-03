Кубок Италии, 1/2 финала

Фиорентина – Ювентус – 0:1

Гол: Венути, 90+2 (аг)

Ювентус приехал в гости к Фиорентине и отскочил на Артемио Франки. В первом тайме туринцев вообще беспросветно возили. 10:1 по ударам в пользу "фиалок". Могли забивать Сапонара и Бираги, хороший шанс упустил Бонавентура, Иконе чудом не завершил контратаку голом.

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Ювентусу просто не удавалось построить ни одной атаки. Соперники дисциплинированно накрывали "Старую Синьору", а многомиллионный Душан Влахович редко получал мяч. Во втором тайме с выходом Куадрадо гости заиграли активнее, но все равно Фиорентина была острее.

Иконе попал в штангу, мощный удар Бираги парировал голкипер. Ювентус ответил парой моментов с участием Влаховича. Хозяева наиграли на победу, а в итоге вообще проиграли. На последних минутах Венути срезал мяч в свои ворота после прострела Куадрадо. Все решится в ответном матче.