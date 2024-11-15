Левый защитник Ювентуса Хуан Кабаль, который после летнего перехода из Вероны неожиданно стал игроком стартового состава, выбыл до конца сезона. Как информирует официальный сайт "Старой синьоры", колумбиец повредил крестообразную связку левого колена.

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В ближайшие дни игрок перенесет операцию. Кабаль получил травму, находясь в сборной Колумбии во время подготовки к матчам квалификации ЧМ-2026.

Это уже второй разрыв "крестов" в стане Ювентуса в этом сезоне. Ранее из-за аналогичной травмы до конца сезона выбыл центральный защитник "бьянконери" Глейсон Бремер.

Хуан сыграл за Юве в 9 матчах во всех турнирах этого сезона.

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