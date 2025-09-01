Форвард РБ Лейпциг Лоис Опенда в ближайшее время перейдет в Ювентус.

Как сообщает Sky Sports, Ювентус достигли договоренности с РБ Лейпциг по трансферу нападающего Лоиса Опенды. Сумма сделки превышает 50 миллионов евро и будет выплачена частями.

Бельгиец присоединится к Ювентусу сначала на правах аренды за 4 миллиона евро, а дальше контракт будет содержать обязательный выкуп за 47 миллионов. Этот пункт активируется автоматически, если команда завершит сезон в верхней половине таблицы Серии А. Лейпциг добавил также процент от будущей перепродажи игрока.

Итальянцы изначально пытались подписать Рандаля Коло Муани из ПСЖ, однако переговоры сорвались из-за разногласий по условиям выкупа. После этого руководство клуба переключилось на Опенду.

Тем временем РБ Лейпциг уже подготовил замену – немцы согласовали трансфер Конрада Хардера из Спортинга примерно за 20 миллионов евро. Игрок в ближайшее время должен пройти медосмотр в Германии.

