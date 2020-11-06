Ювентус подпишет 18-летнего таланта Дженоа
21:40 - Читати українською
Туринский клуб продолжает усиливаться молодыми игроками.
18-летний полузащитник Николо Ровелла в ближайшее время подпишет контракт с Ювентусом, сообщает Calciomercato.
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Юный игрок выступает за Дженоа. К туринскому клубу Николо полноценно присоединится уже летом. В нынешнем сезоне Серии А Ровелла провел 4 матча, но результативными действиями пока не отмечался.
После 6-ти туров Дженоа расположилась на 16-й строчке.
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