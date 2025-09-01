Полузащитник Лилля Эдон Жегрова продолжит карьеру в Серии А.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о подписании Эдона Жегровы. Он поставил подпись под пятилетним соглашением. Он будет выступать под 11-м номером.

"Старая синьора" заплатит Лилли 14,3 млн евро + дополнительные расходы в размере 1,2 млн евро. Также предусмотрены бонусы в размере до 3 млн евро при достижении определенных спортивных целей.

Прошлым летом Жегрова мог оказаться в Роме. Столичный клуб рассматривал его на замену Пауло Дибале, который мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

