Ювентус подписал новый контракт с Allianz – на спонсорские средства можно приобрести еще одного Роналду

Ювентус не часто тратит большие суммы на игроков, но это не значит, что в клубе не умеют зарабатывать деньги.

Ювентус продолжил сотрудничество со страховой компанией Allianz до 2030 года, за что туринцы получат дополнительно 103 млн евро, сообщает официальный сайт клуба.

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Домашняя арена "Старой Синьоры" будет сохранять название компании. Логотип компании будет также показан на экипировке игроков.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Италии Ювентус расположился на 2-й строчке, уступая Интеру лишь по дополнительным показателям.

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