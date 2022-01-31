Полузащитник Борусии М Денис Закария продолжит карьеру в Серии А.

Денис Закария официально стал футболистом Ювентуса, сообщает сайт Боруссии Менхенгладбах.

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25-летний полузащитник подписал соглашение с туринцами до лета 2026 года. Немецкий клуб получил за Дениса всего 4,5 млн евро, ведь его контракт завершался 30 июня.

В нынешнем сезоне Закария провел 18 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом. После 23 туров Серии А Ювентус расположился на 5-й строчке.

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