Кабаль возвращается в Италию из Колумбии, куда отправился, чтобы сыграть в матчах квалификации к ЧМ-2026 против Уругвая и Эквадора. Как информирует журналист Gazzetta dello Sport Джованни Албанезе, Ювентус намерен провести дополнительные медицинские тесты, чтобы определить степень повреждения игрока.

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Сообщается, что медики "Старой синьоры" подозревают, что Хуан травмировал крестообразную связку. Если этот диагноз подтвердится, Кабаль станет вторым игроком Ювентуса с этим диагнозом. Ранее из-за аналогичной травмы до конца сезона выбыл центральный защитник "бьянконери" Глейсон Бремер.

Кабаль является игроком стартового состава Ювентуса. Он сыграл за команду в 9 матчах во всех турнирах.

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