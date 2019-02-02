toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Ювентус подготовил для Марсело контракт с огромной зарплатой – больше туринцы платят только Роналду

11:22 227 Читати українською
Ювентус подготовил для Марсело контракт с огромной зарплатой – больше туринцы платят только Роналду
Марсело / фото из соцсетей

Защитник Реала Марсело летом может присоединиться к Криштиану Роналду в Серии А.

Ювентус предложит Реалу 45 миллионов евро за бразильского защитника Марсело, утверждает Tuttosport.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

По информации издания, туринцы ради этого трансфера готовы продать Алекса Сандро, а Марсело, которому в мае исполнится 31 год, предложат контракт с зарплатой 12 млн евро в год.

В СМИ давно пишут о том, что бразилец хотел бы снова играть в одной команде с нападающим Криштиану Роналду, перешедшим в Ювентус из Реала летом 2018 года. Португалец зарабатывает в Турине 31 млн евро в год.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті

Марсело перешел в Реал из Флуминенсе зимой 2007 года по 6,5 млн евро. С тех пор левый защитник провел за "сливочных" 474 матча, забив 36 мячей и отдав 88 голевых передач.

Теги
Ювентус Ювентус Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Ювентуса Марсело Марсело
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
30
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук