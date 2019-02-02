Ювентус подготовил для Марсело контракт с огромной зарплатой – больше туринцы платят только Роналду

Защитник Реала Марсело летом может присоединиться к Криштиану Роналду в Серии А.

Ювентус предложит Реалу 45 миллионов евро за бразильского защитника Марсело, утверждает Tuttosport.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

По информации издания, туринцы ради этого трансфера готовы продать Алекса Сандро, а Марсело, которому в мае исполнится 31 год, предложат контракт с зарплатой 12 млн евро в год.

В СМИ давно пишут о том, что бразилец хотел бы снова играть в одной команде с нападающим Криштиану Роналду, перешедшим в Ювентус из Реала летом 2018 года. Португалец зарабатывает в Турине 31 млн евро в год.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті

Марсело перешел в Реал из Флуминенсе зимой 2007 года по 6,5 млн евро. С тех пор левый защитник провел за "сливочных" 474 матча, забив 36 мячей и отдав 88 голевых передач.