Туринцы получили самое большое наказание в 2006 году. Тогда их лишили двух чемпионских титулов и изгнали в Серию В. Преимущество получил Интер, который решением федерации объявили чемпионом.

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Ювентус неоднократно пытался доказать, что все эти события трактовали неправильно и наказание незаслуженное. Успеха добиться не удалось. Новый иск касается уже не дел "бьянконери", а Интера.

По информации Corriere Torino, туринцы подали в суд на FIGC и требуют 440 миллионов евро компенсации якобы понесенных убытков. Аргументация базируется на том, что Интер также совершал правонарушения в сезоне 2005/06, но не просто не был наказан, а получил Скудетто в кабинетах. Слушание дела состоится 24 октября.

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