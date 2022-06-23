Положение звездного форварда в Париже крайне нестабильно. ПСЖ сам не прочь избавиться от 30-летнего игрока. Ранее сообщалось, что предложение подписать Неймара получил Ювентус.

ПСЖ просит Ювентус забрать Неймара, предлагая финансовую помощь

По информации Sport.es, туринцы всерьез рассматривают такой сценарий. Отмечается, что видеть бразильца в своей команде хочет лично главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри. Помочь переходу может сам ПСЖ, который согласен продолжать платить часть зарплаты игроку.

Добавим, что у Неймара есть еще 2 года контракта с парижанами, по которому форвард зарабатывает 50 млн евро в сезон. В прошлой кампании 30-летний бразилец сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

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