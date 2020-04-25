Ювентус планирует переманить лидера Атлетико

Опорник мадридского Атлетико Томас Партей будет иметь много предложений, если задумается над сменой клуба.

Туринский Ювентус собирается побороться с Арсеналом за право подписать ганского полузащитника "матрасников", сообщает Tuttosport.

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По информации издания, главный тренер "бьянконери" Маурицио Сарри видит Партея ключевой фигурой в центре полузащиты своей команды. Ювентус ожидает, что трансфер обойдется в 50 млн евро. Такие условия для туринцев вполне приемлемы.

Добавим, что сам Партей склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде и продлить контракт с Атлетико. Хавбек, на которого также охотятся Интер и Арсенал, в нынешнем сезоне сыграл 32 матча, записав себе в актив 3 гола и один ассист.

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