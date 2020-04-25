toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Ювентус планирует переманить лидера Атлетико

15:33 16 Читати українською
Ювентус планирует переманить лидера Атлетико
Томас Партей / фото: Атлетико

Опорник мадридского Атлетико Томас Партей будет иметь много предложений, если задумается над сменой клуба.

Туринский Ювентус собирается побороться с Арсеналом за право подписать ганского полузащитника "матрасников", сообщает Tuttosport.

Ювентус предложил Барселоне звездный обмен – каталонцы диктуют свои условия

По информации издания, главный тренер "бьянконери" Маурицио Сарри видит Партея ключевой фигурой в центре полузащиты своей команды. Ювентус ожидает, что трансфер обойдется в 50 млн евро. Такие условия для туринцев вполне приемлемы.

Добавим, что сам Партей склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде и продлить контракт с Атлетико. Хавбек, на которого также охотятся Интер и Арсенал, в нынешнем сезоне сыграл 32 матча, записав себе в актив 3 гола и один ассист.

Партнер ван Дейка, форвард Гвардіоли, трудяга з Атлетіко – 6 найбільш недооцінених майстрів Європи

blog_ava
Шахтер может подписать хавбека Бока Хуниорс
08:35
338
Теги
Трансферы Италия Томас Партей Томас Партей Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук