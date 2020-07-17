Ювентус планирует массовую распродажу – звезды клуба оказались в зоне риска

Ювентус готов устроить массовую чистку состава в будущее трансферное окно.

Ювентус готов распрощаться с Блезом Матюиди, Маттией Де Шильо, Сами Хедирой, Даниэле Ругани, Федерико Бернардески, Лукой Пеллегрини, Гонсало Игуаином и Кристианом Ромеро, утверждает Tuttosport.

Маркос Антонио всерьез заинтересовал Ювентус – туринцы имеют грандиозные планы на хавбека Шахтера

"Старая синьора" готова отпустить этих футболистов, чтобы омолодить состав. Кроме того, в клубе считают, что зарплата, которая прописана в контрактах у многих из них, не соответствует уровню игры этих футболистов.

При этом, туринцы стремятся сделать и несколько трансферов на усиление состава – в частности, подписать Аркадиуша Милика, Федерико Кьезу и Николу Дзаньоло.

Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби