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Ювентус планирует массовую распродажу – звезды клуба оказались в зоне риска

14:42 - Читати українською
Ювентус планирует массовую распродажу – звезды клуба оказались в зоне риска
Игроки Ювентуса / AP

Ювентус готов устроить массовую чистку состава в будущее трансферное окно.

Ювентус готов распрощаться с Блезом Матюиди, Маттией Де Шильо, Сами Хедирой, Даниэле Ругани, Федерико Бернардески, Лукой Пеллегрини, Гонсало Игуаином и Кристианом Ромеро, утверждает Tuttosport.

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"Старая синьора" готова отпустить этих футболистов, чтобы омолодить состав. Кроме того, в клубе считают, что зарплата, которая прописана в контрактах у многих из них, не соответствует уровню игры этих футболистов.

При этом, туринцы стремятся сделать и несколько трансферов на усиление состава – в частности, подписать Аркадиуша Милика, Федерико Кьезу и Николу Дзаньоло.

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