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Ювентус планирует грандиозный обмен с ПСЖ – туринцы отказались от трансфера Неймара

19:25 132 Читати українською
Ювентус планирует грандиозный обмен с ПСЖ – туринцы отказались от трансфера Неймара
Пьянич и Хедира / Reuters

Туринский Ювентус отказался от приобретения Неймара и предлагает ПСЖ звездный обмен игроками.

После отказа ПСЖ обменять Неймара на Пауло Дибалу Ювентус предложил парижанам другую сделку, передает AS со ссылкой на Tuttosport.

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Ювентус заинтересован в трансфере хавбеков Марко Верратти, Анхеля Ди Марии и Юлиана Дракслера и готов предложить за них Миралема Пьянича, Эмре Джана и Сами Хедиру.

Вероятность того, что клубы смогут сделать подобный обмен возросла после закрытия трансферного окна в Англии. Теперь такие крупные сделки могут осуществить только ПСЖ, Ювентус, Бавария, Реал и Барселона. Добавляется, что оба клуба заинтересованы в обсуждении обмена этими футболистами.

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