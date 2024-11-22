Ювентус имеет переполненный лазарет перед одним из важнейших отрезков сезона.

Главный тренер туринцев Тьягу Мотта сообщил, что 7 игроков пропустят матч 13-го тура Серии А против Милана.

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Самой свежей и болезненной стала потеря лучшего бомбардира Душана Влаховича, который получил мышечную травму в сборной Сербии. Вне игры также Аркадиуш Милик, поэтому Ювентус остался без чистых центрфорвардов. Другие 5 фамилий в лазарете "Старой синьоры" – Глейсон Бремер, Нико Гонсалес, Дуглас Луис, Хуан Кабаль и Василие Аджич.

Добавим, что матч Милан – Ювентус состоится 23 ноября, стартовый свисток в 19:00. 27-го числа команда Мотты будет гостить на поле Астон Виллы в рамках 5-го тура ЛЧ.

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