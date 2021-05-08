Ювентус отреагировал на попытки Барселоны и Челси купить Де Лигта
14:42 - Читати українською
Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт, скорее всего, определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Ювентус отклонил предложения Барселоны и Челси относительно трансфера Де Лигта, сообщает Football-Italia со ссылкой на Tuttosport.
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Отмечается, что игрок является одним из тех, кого "Старая синьора" категорически не намерен продавать. Сам Де Лигт выразил желание однажды стать капитаном Ювентуса.
К слову, нидерландец провел в текущем сезоне 31 матч в составе туринцев, записав в свой актив гол и ассист.
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