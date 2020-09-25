Сьон на своем официальном сайте объявил о переходе 19-летнего защитника. Transfermarkt информирует об аренде на один сезон.

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В течение сезона 2019/20 Власенко был игроком основы в примавере Ювентуса. Молодой центрбек провел 21 матч во всех турнирах, отличился одним голом. Его действующий контракт с "бьянконери" рассчитан до лета 2023-го.

Добавим, что Власенко родился в Донецке, однако еще в раннем возрасте эмигрировал в Швейцарию, где и получил футбольное образование. Прошлым летом Ювентус заплатил за таланта Лугано 1,8 млн евро.

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