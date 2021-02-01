Ювентус отпустил Хедиру в Бундеслигу
19:54 - Читати українською
Немецкий полузащитник Сами Хедира вернулся на родину.
Сами Хедира официально стал игроком Герты, сообщает сайт берлинского клуба.
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Детали контракта между сторонами не разглашаются, 33-летний немец присоединился к новому коллективу на правах свободного агента. Напомним, с 2015-го Сами защищал цвета Ювентуса. Хавбек будет выступать в Герте под 25-м номером, после 19-ти туров Бундеслиги Герта находится в шаге от зоны вылета, расположившись на 15-й строчке.
Хедира уже знаком с чемпионатом Германии, в 2004-2010 годах он выступал за Штутгарт.
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