Сами Хедира официально стал игроком Герты, сообщает сайт берлинского клуба.

Трансферное окно, зима-2021: дедлайн – LIVE

Детали контракта между сторонами не разглашаются, 33-летний немец присоединился к новому коллективу на правах свободного агента. Напомним, с 2015-го Сами защищал цвета Ювентуса. Хавбек будет выступать в Герте под 25-м номером, после 19-ти туров Бундеслиги Герта находится в шаге от зоны вылета, расположившись на 15-й строчке.

Хедира уже знаком с чемпионатом Германии, в 2004-2010 годах он выступал за Штутгарт.

Суарес в режимі Мессі, фіаско Маліновського та ПСЖ, Зінченко оформив ювілей Пепа, новий-старий Челсі – огляд вікенду