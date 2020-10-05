Защитник "Старой синьоры" продолжит карьеру в Лиге 1, сообщает официальный сайт клуба.

Лион официально завершил подписание Пакета

Де Шильо отдали в аренду на сезон. В подписании итальянца якобы лично заинтересован наставник "ткачей" Руди Гарсия. Специалист стремился усилить команду защитником, способным сыграть на обоих флангах. В свою очередь в планы нового алленаторе Юве Андреа Пирло исполнитель сборной Италии не входил.

В прошлом сезоне Маттия Де Шильо провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в нынешнем – 1 поединок в Серии А.

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