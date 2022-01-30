Лондонцы вскоре подпишут Родриго Бентанкура и Деяна Кулусевски, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Уругваец оформит все документы в расположении сборной. Трансфер 24-летнего Бентанкура обойдется Тоттенхэму в 19 млн евро+6 млн бонусами. Кулусевски уже вылетел в Англию и сам подтвердил переход. Тоттенхэм арендует 21-летнего шведа за 5 млн евро с обязательным выкупом за 35 млн в случае выхода в ЛЧ.

Продажа этих игроков позволит Ювентусу отбить значительную часть 75-миллионного трансфера Влаховича. Туринцы уже позаботились и о замене Бентанкуру. В скором времени приедет центрхав Денис Закария, которого удалось купить у Гладбаха всего за 5 млн евро, поскольку летом швейцарец становился свободным агентом.

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