Нападающий Ювентуса Пауло Дибала имеет все шансы начать новый сезон в составе другой команды.

Клуб не смог удовлетворить финансовые запросы аргентинца и отозвал сое предложение о продлении контракта, утверждает Calcio Mercato.

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По информации издания, Ювентус предлагал Дибале зарплату, которая сделала бы его одним из 20-ти самых высокооплачиваемых игроков мира. Однако анализ финансовой ситуации показал, что клуб не может позволить себе такие расходы.

Не исключено, что летом Дибала сменит клубную прописку. Ведь Ювентус не хочет терять такой ценный актив бесплатно – контракт Пауло действует до июня 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл только 11 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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