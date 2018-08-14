Ювентус отклонил предложение Реала по Пьяничу

Миралем Пьянич не перейдет в мадридский Реал. Ювентус отклонил предложение в 60 млн евро.

Ювентус не собирается продавать Миралема Пьянича в мадридский Реал. По информации AS, "старая синьора" отклонила предложение "сливочных" в 60 млн евро.

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Также издание сообщает, что босниец скорее всего продлит контракт с туринским клубом до 2021 года. Миралем перешел в Юве летом 2016 года из Ромы.

Также в Реал активно сватают воспитанника Барселоны Тьягу Алькантару, который сейчас выступает за Баварию.

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Этим летом Ювентус успел приобрести у Мадрида главную звезду Криштиану Роналду за 117 млн евро, а зарабатывает португалец в Италии 30 млн евро в год.