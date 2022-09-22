"Роберто вел себя как настоящий мужчина и профессионал. Мы выехали из Украины только после того, как отправили бразильцев. Мы нашли компромисс, который дал тренеру возможность двигаться дальше.

"Я выбрал Шахтер ради Лиги чемпионов": Де Дзерби дал обещание украинскому народу после назначения в Брайтон

Нам было больно, особенно потому, что мы верили в его футбольные идеи. Через несколько лет Шахтер мог бы сделать так много в Европе. Впрочем, мы рады, что Де Дзерби присоединился к Брайтону. Италия снова потеряла тренера с большим потенциалом.

Официального запроса не поступало. Я просто предложил Де Дзерби Ювентусу, но потом появился Брайтон с важным проектом. Туринцы упустили прекрасную возможность, ведь именно сейчас было хорошее время пригласить Роберто", – приводит слова Николини Football Italia.

Ювентус в меньшинстве сенсационно уступил Монце, потерпев первое поражение в чемпионате