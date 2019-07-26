Ювентус отклонил предложение из АПЛ по Дибале

Руководство туринского Ювентуса отбросило первое предложение лондонского Тоттенхэма относительно форварда Пауло Дибалы.

Боссов "Старой синьоры" не удовлетворило предложение лондонцев в размере 50 млн евро, сообщает La Stampa.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

Дибала стал новой топ-целью Тоттенхэма, наконец начавшего тратить средства во время трансферного окна. Однако, Юве хочет получить за аргентинца ориентировочно 90 млн в евровалюте. На 25-летнего форварда претендуют и другие клубы – Манчестер Юнайтед, Интер и ПСЖ.

Английская пресса тем не менее уверена, что "шпоры" смогут заплатить за Дибалу больше. На этой неделе президент Тоттенхэма Даниэль Леви заявил, что готов выделить серьезную сумму на новые подписания для команды Маурисио Почеттино.

В сезоне 2018/19 Пауло Дибала сыграл 31 матч в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Пауло Дибала – аргентинський діамант, якому слід залишити Ювентус