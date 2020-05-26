Ювентус отказался от подписания Милика – заоблачные аппетиты Наполи отпугнули туринцев

Форвард Наполи Аркадиуш Милик так и не примеряет футболку Ювентуса.

Ювентус отверг идею усилить атакующую линию Аркадиушом Миликом, сообщает CalcioMercato.

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Руководство "Старой Синьоры" не считает сумму 40 млн евро, которую просил Наполи, справедливой за 26-летнего польского форварда.

Напомним, Аркадиуш защищает цвета неаполитанского клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне Серии А Милик провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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