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Ювентус отказался от обмена игроками с ПСЖ, – журналист

20:33 82 Читати українською
Ювентус отказался от обмена игроками с ПСЖ, – журналист
Маттия Де Шильо / Calciomercato

Ювентус и ПСЖ передумали осуществлять обмен своими игроками в текущее трансферное окно.

Лайвен Курзава и Маттия Де Шильо останутся в ПСЖ и Ювентусе соответственно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Ранее сообщалось, что клубы согласовали обмен игроками, а те, в свою очередь, договорились с командами об условиях личных контрактов. Однако Ювентус в результате передумал отпускать 27-летнего Де Шильо и вышел из переговоров.

Напомним, Курзава защищает цвета парижан с 2015 года. В текущем сезоне Лиги 1 Лайвен провел 11 матчей, в которых отметился ассистом. Зато Де Шильо провел лишь 6 матчей в нынешнем розыгрыше Серии А.

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