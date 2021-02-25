Туринцы стали очередной жертвой пандемии, которая недосчиталась денег в своей казне.

"Старая синьора" обнародовала финансовую отчетность за первые шесть месяцев кампании 2020/21 после заседания совета директоров, информирует Football Italia.

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Доходы Юве за этот период составили 258 млн, что меньше, чем за анаголичний период прошлого года. Тогда этот показатель составил более 322 млн. Убытков в Турине насчитали аж 113 миллионов евро. Клуб считает, что из-за пандемии коронавируса было потеряно более 50 млн.

К слову, после 23-х сыгранных туров Ювентус занимает 3 место в турнирной таблице Серии А. Отставание от Интера, который является лидером, составляет 8 пунктов.

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